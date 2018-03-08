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Собчак требует сложения полномочий Слуцкого и Володина

Сегодня, 17:38

Ксения Собчак категорично настроена в вопросе наказания Слуцкого и Володина. Кандидат в президенты РФ требует сложения полномочий политиков. Причиной протеста стали обвинения в домогательствах.

 Ксения Собчак самостоятельно решила противостоять самоуправству депутатов Государственной думы. Стали известны подробности скандала о домогательствах, в которых подозревается Леонид Слуцкий. Против него свидетельствуют журналистки: Фарида Рустамова, Екатерина Котрикадзе, Дарья Жук. Отвечая на обвинения женщин, Слуцкий получил поддержку коллег депутатов.

В его защиту высказался спикер Вячеслав Володин. Политик предложил пострадавшим женщинам, сменить место работы. Причиной такого кардинального шага Володин назвал «опасность в Госдуме».

 Ксения Собчак не видит Слуцкого и Володина в Госдуме и удивляется их безнаказанности.


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