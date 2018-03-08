VistaNews.ru


Порошенко предлагают сменить пол и отмечать 8 марта

Сегодня, 16:36

Петр Порошенко поздравил украинок с 8 марта. Пользователи Сети отметили, что женщины воюют вместо мужчин в ВСУ. Главе Украины предложили сменить пол и отмечать Международный женский день.

 Петр Порошенко поздравил украинок с праздником весны. Политик подчеркнул важность женщин в мире. Слабый пол асоциируется у Петра Алексеевича с добротой, любовью, радостью и теплом.

«Завдяки таким жінкам, які є в Україні, та заради них, ми безумовно отримаємо перемогу над ворогом!», - сообщил Порошенко.

Такое поздравление приняли к рассмотрению пользователи Интернет. Однако нашлись и те, кто не стал сдерживать эмоций и предложили политику сделать важный шаг.

«Бабы воюют вместо мужиков, а должны рожать детей. Петро, смени пол на женский и иди воевать», - подчеркивает комментатор.

Высказывания еще одного скептика вовсе ошарашили всех читающих поздравительный пост Порошенко.

«С ПРАЗДНИКОМ ТЕБЯ ПЕТР ЛЯКСЕИЧ, С 8М МАРТА!!!», - отрезал автор.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.