Порошенко предлагают сменить пол и отмечать 8 марта

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Петр Порошенко поздравил украинок с 8 марта. Пользователи Сети отметили, что женщины воюют вместо мужчин в ВСУ. Главе Украины предложили сменить пол и отмечать Международный женский день.

Петр Порошенко поздравил украинок с праздником весны. Политик подчеркнул важность женщин в мире. Слабый пол асоциируется у Петра Алексеевича с добротой, любовью, радостью и теплом.

«Завдяки таким жінкам, які є в Україні, та заради них, ми безумовно отримаємо перемогу над ворогом!», - сообщил Порошенко.

Такое поздравление приняли к рассмотрению пользователи Интернет. Однако нашлись и те, кто не стал сдерживать эмоций и предложили политику сделать важный шаг.

«Бабы воюют вместо мужиков, а должны рожать детей. Петро, смени пол на женский и иди воевать», - подчеркивает комментатор.

Высказывания еще одного скептика вовсе ошарашили всех читающих поздравительный пост Порошенко.

«С ПРАЗДНИКОМ ТЕБЯ ПЕТР ЛЯКСЕИЧ, С 8М МАРТА!!!», - отрезал автор.