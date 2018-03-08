Тиллерсон увидел «позитивные знаки» со стороны КНДР

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обратил внимание на «потенциально позитивные знаки» от лица Северной Кореи, которая в современном мире устрашает политическую арену ядерным оружием нового поколения. Несмотря на это США должны внимательно следить за поведением КНДР.

Тиллерсон считает, что позитивные сдвиги в отношениях США и КНДР начались, однако это не исключает необходимости со стороны американского правительства контролировать ситуацию на политической арене. Госсекретарь США отметил, что пока между странами нет надлежащих условий для обсуждения острых политических тем. Пхеньян пока также не планирует вести переговоры с правительством США.