Председатель НАТО призвал Россию улучшить отношения с альянсом

Сегодня, 16:26

Петр Павел, председательствующий в военном комитете НАТО, посчитал необходимым для Североатлантического альянса улучшить отношения с РФ, призвав Москву продемонстрировать свое желание к соответствующему шагу.

Выступая в Университете Вашингтона (США), Петр Павел назвал себя «осторожным оптимистом», верящим в нормализацию отношений между РФ и НАТО. Москве нужно проявить больше желания для «дружбы» с Североатлантическим альянсом, и тогда военный блок сделает ответный шаг.

Также председатель военного комитета НАТО заявил о желании договориться с Россией и остальными крупными игроками мирового рынка, в частности, с Китаем, о правилах поведения в киберпространстве. Сейчас очень актуальной является тема создания нормативной базы, существующей в отношении ядерного оружия, подытожил Павел.