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У пресс-секретаря Дмитрия Пескова дочь – Елизавета. Накануне девушка пожаловалась, что подверглась кибербуллингу (травля в Интернете). По ее словам, есть неправильное понимание о ее причастности к политической деятельности отца.

Дочь Дмитрия Пескова попала в неприятную ситуацию. Девушка стала жертвой киберпреступников. Основная цель которых: ввести свою жертву в депрессивное состояние.

Достичь намеченных планов им помогает принцип унижения и травли человека. Под длительным воздействием кибербуллеров жертва становится психически неуравновешенной и способной на непредвиденные поступки. Елизавета Пескова представляет интерес лишь в плане взаимосвязи с политической деятельностью ее отца Дмитрия Пескова. По словам пострадавшей ее видят «как персону, по чьему-то мнению причастную к политической системе».