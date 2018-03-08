VistaNews.ru


Дочь Пескова Елизавету затравили в Интернете

Сегодня, 16:18

У пресс-секретаря Дмитрия Пескова дочь – Елизавета. Накануне девушка пожаловалась, что подверглась кибербуллингу (травля в Интернете). По ее словам, есть неправильное понимание о ее причастности к политической деятельности отца.

 Дочь Дмитрия Пескова попала в неприятную ситуацию. Девушка стала жертвой киберпреступников. Основная цель которых: ввести свою жертву в депрессивное состояние.

Достичь намеченных планов им помогает принцип унижения и травли человека. Под длительным воздействием кибербуллеров жертва становится психически неуравновешенной и способной на непредвиденные поступки. Елизавета Пескова представляет интерес лишь в плане взаимосвязи с политической деятельностью ее отца Дмитрия Пескова. По словам пострадавшей ее видят «как персону, по чьему-то мнению причастную к политической системе».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.