VistaNews.ru


«Заберите обратно»: В Виннице ветераны АТО вернули Порошенко медали в знак протеста

Сегодня, 16:00

В Виннице двое участников антитеррористической операции (гражданская война на Донбассе) Виктор Хомяк и Вильгельм Кройц вернули президенту Украины Петру Порошенко свои боевые награды в знак протеста против избиения полицией их коллег.

Ранее Нацполиция Украины жестоко избила ветеранов АТО, находившихся на Донбассе под командованием Вильгельма Кройца. Солдат не смог молча отреагировать на поступок правоохранителей, вернув президенту своей страны боевые награды в знак протеста. Поддержал позицию коллеги боец Виктор Хомяк, также попросивший руководство Винницкого областного совета вернуть его медали Петру Порошенко.

«Поддерживая своих побратимов, которых сотрудники Нацполиции жестоко избили, я не желаю носить подписанную таким президентом боевую награду», - заявил Вильгельм Кройц у трибуны сессионного зала Винницкого облсовета.

К слову, Кройц командовал отрядом из 20 солдат на Донбассе, воюя против ополченцев ДНР и ЛНР. Все его подчиненные вернулись домой с ранениями, однако живыми.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.