«Заберите обратно»: В Виннице ветераны АТО вернули Порошенко медали в знак протеста

Сегодня, 16:00

В Виннице двое участников антитеррористической операции (гражданская война на Донбассе) Виктор Хомяк и Вильгельм Кройц вернули президенту Украины Петру Порошенко свои боевые награды в знак протеста против избиения полицией их коллег.

Ранее Нацполиция Украины жестоко избила ветеранов АТО, находившихся на Донбассе под командованием Вильгельма Кройца. Солдат не смог молча отреагировать на поступок правоохранителей, вернув президенту своей страны боевые награды в знак протеста. Поддержал позицию коллеги боец Виктор Хомяк, также попросивший руководство Винницкого областного совета вернуть его медали Петру Порошенко.

«Поддерживая своих побратимов, которых сотрудники Нацполиции жестоко избили, я не желаю носить подписанную таким президентом боевую награду», - заявил Вильгельм Кройц у трибуны сессионного зала Винницкого облсовета.

К слову, Кройц командовал отрядом из 20 солдат на Донбассе, воюя против ополченцев ДНР и ЛНР. Все его подчиненные вернулись домой с ранениями, однако живыми.