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Навальный опубликовал расследование про депутата Слуцкого

Сегодня, 15:22

Алексей Навальный опубликовал на своем YouTube канале проведенное ФБК расследование в отношении депутата ЛДПР Леонида Слуцкого. По версии Навального, Слуцкого необходимо уволить с поста председателя комитета Госдумы за наличие незадекларированного имущества.

 В своем расследовании Навальный отмечает, что на семью депутата Слуцкого зарегистрировано очень много дорогостоящего имущества. В особенности, он обратил внимание на несколько автомобилей, которые находятся в распоряжении Слуцких. Как отмечает Навальный, стоимость этих транспортных средств составляет не один, а несколько официальных годовых заработков депутата и его жены.

Помимо машин, Навальный также отметил земельный участок на «Рублевке», который депутат взял в аренду, но почему-то «забыл задекларировать». В расследовании отмечается, что площадь этого участка превышает тысячу квадратных метров.

Напомним также, что ранее три парламентских журналистки обвиняли депутата ЛДПР Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.


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