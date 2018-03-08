Захарова рассказала о домогательствах Слуцкого

Сегодня, 15:12

Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала СМИ, как во времена работы журналисткой действующий глава комитета ГД РФ по международным делам Леонид Слуцкий подходил к ней с непристойными предложениями.

По словам Захаровой, в начале своей политической карьеры она вела себя крайне робко и стеснительно. Представитель СМИ, работая журналисткой в Госдуме, не могла позволить себе ответить на неприятные высказывания в свою сторону, однако со временем ситуация кардинально изменилась. Однажды, во время заграничной командировки, Захарову обидел коллега. Тогда сотрудница внешнеполитического ведомства поняла, что если сейчас она не ответит на колкое высказывание, то в будущем ей придется постоянно выслушивать необоснованные упреки.

Один из первых словесных отпоров Захарова дала действующему главе комитета ГД РФ по международным делам Леониду Слуцкому. Несколько лет назад на организованном Алексеем Венедиктовым (главред «Эха Москвы») мероприятии к тогдашней журналистке Госдумы подсел скандальный депутат. Слуцкий начал говорить Захаровой «пошлые и мерзкие вещи», а Венедиктов порекомендовал неопытной в политической сфере женщине не реагировать, так как народный избранник всегда себя так ведет. Однако Захарова не промолчала, попросив Слуцкого прекратить говорить похабщину. Герой сексуальных скандалов понял действующего представителя МИД РФ с первого раза.