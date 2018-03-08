Слуцкий извинился перед обиженными им женщинами

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Скандальный депутат Леонид Слуцкий, председательствующий в комитете ГД РФ по международным делам, извинился в Facebook перед женщинами за причиненные «переживания», поздравив всех соотечественниц с 8 марта.

«Дорогие дамы! Поздравляю вас с Международным женским днем и, пользуясь случаем, прошу прощения у тех представительниц прекрасно пола, которым я случайно или намеренно причинил переживания», - написал Леонид Слуцкий в своем Facebook-аккаунте.

Напомним, председатель комитета Госдумы России по международным делам сейчас находится в центре громкого скандала. Трое журналисток, работающих в парламенте, обвинили «российского Вайнштейна» в сексуальных домогательствах. ГД встала на защиту Слуцкого, назвав скандал «политическим заказом». Комитет ГД по вопросам этики пообещал в строгом соответствии с законом разобраться в скандальном деле, а также порекомендовал предполагаемым потерпевшим сменить место работы «подальше от греха».

Ранее Ксения Собчак в компании представителей СМИ провела одиночный пикет возле здания Госдумы, в очередной раз обратив внимание общественности на, якобы, сексуальное преступление народного депутата. Помимо «кандидата против всех», в протестной акции приняли участие московские общественники, поддерживающие различные правозащитные организации.