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Волкер обсудил с властями Польши способы сдерживания «российской агрессии»

Сегодня, 14:45

7 марта состоялась встреча Кшиштофа Щерского, председательствующего в канцелярии президента Польши, и Курта Волкера, представляющего Госдеп США в Киеве. Именитые политики обсудили варианты противодействия РФ и поддержки территориальной целостности Украины.

Беседуя с Кшиштофом Щерским, Курт Волкер предложил коллеге различные способы реакции на «российскую агрессию» на Донбассе. Также американский чиновник рассказал представителю канцелярии польского президента о дальнейших действиях правительства США по сохранению территориальной целостности Украины. Варшава разделяет позицию Вашингтона, подчеркивают в Киеве.

Ранее Курт Волкер, рассуждая о пунктах Минских соглашений, заявил о необходимости ликвидации самопровозглашенных республик на Донбассе.


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