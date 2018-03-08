В ДНР отреагировали на призыв Волкера ликвидировать республику

Сегодня, 13:50

Александр Захарченко, возглавляющий самопровозглашенную ДНР, отреагировал на слова спецпредставителя США в Украине Курта Волкера о необходимости ликвидировать республики на Донбассе призывом к мировому сообществу обратить внимание на высказывания американского чиновника.

«Желания Волкера при нем и останутся. ДНР и ЛНР готовы к любым событиям, однако уничтожить себя мы никому не позволим. Остальным странам было бы неплохо задуматься над словами спецпредставителя американского Госдепа», - приводит слова Александра Захарченко пресса самопровозглашенной ДНР.

Ранее Курт Волкер заявил о необходимости устранения республик на Донбассе, так как этого потребуют Минские соглашения. Восстановление территориальной ценности и суверенитета Украины произойдет лишь после расформирования ДНР и ЛНР, считает сотрудник Госдепа США.

Курт Волкер также отметил первоочередную роль армии России в восстановлении мира на Донбассе, понадеявшись на ее уход с востока Украины. Американский чиновник продолжает настаивать на жесткой санкционной политике в отношении РФ, причиняющей Москве огромные убытки и провоцирующей прекратить боевые действия на Донбассе.