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Минобороны РФ подсчитало количество вернувшихся домой сирийских беженцев

Сегодня, 00:05

По подсчетам Центра по примирению враждующих сторон при Минобороны РФ (ЦПВС), более одного миллиона трехсот тысяч сирийских беженцев вернулись в свои дома. Как сообщил глава центра в Сирийской Арабской Республике, генерал-майор Юрий Евтушенко, за последние 3 суток по гуманитарному коридору вышли 1055 человек. Все эти люди вернулись к себе домой в провинцию Алеппо из зоны деэскалации «Идлиб». Генерал-майор также отметил, что благодаря стараниям Турции, Ирана и России, обстановка в Идлибе становится стабильной.

Также активно восстанавливается мир в провинции Дейр-эз-Зор. По подсчетам ЦПВС, в провинцию уже вернулись порядка двадцати тысяч мирных жителей.

Евтушенко также сообщил, что гуманитарная пауза в зоне деэскалации Восточная Гута, предписанная резолюцией СБ ООН 2401, не имела никаких результатов. 5 марта ЦПВС удалось организовать на территорию зоны въезд для гуманитарного конвоя, который был полностью оснащен всеми необходимыми средствам первой помощи и 247 тоннами провизии. Этого хватило бы для вывоза до 1000 мирных жителей.

В следствии регулярного обстрела гуманитарного коридора боевиками, конвоирам удалось вывезти только 13 человек, пятеро из которых дети.


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