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СМИ: Террористы ИГ* готовят масштабный новый удар на востоке Сирии

Вчера, 22:50

Террористы из ИГ* намерены провести масштабное наступление на восточные районы Сирии. О таких планах боевиков стало известно СМИ.

 

В настоящее время стало известно о том, что боевики организации ИГ* (запрещена в РФ) готовятся к очередному грандиозному наступлению. В этот раз они намерены нанести контрудар в восточных районах Сирии. Принципиально террористы выбрали место для наступательной операции в районе берегов Евфрата и Хабура. Именно в этих регионах сконцентрированы нефтяные месторождения. По данным некоторых источников, все силы военных в настоящее время сконцентрировались в регионе Африн на севере Сирии.

Именно там проходит спецоперация Турции «Оливковая ветвь». Это обстоятельство боевики ИГ* восприняли, как одно из привилегий, так как контроль более слабый за намеченными территориями. Террористы не могут упустить такой шанс, чтобы не активировать свою преступную деятельность. Они считают, что им не помешает взять под контроль новые местности и завладеть всем имуществом.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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