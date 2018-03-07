В Тамбовской области 7 марта высадился отряд женского спецназа

Вчера, 22:49

В Тамбовской области высадился целый отряд женского спецназа. Об этом сообщили представители военного ведомства России. На одном из полигонов зафиксировано появление отряда женского спецназа 7 марта.

На этой территории женщины, которые избрали для себя в жизни военную службу, проводили мастер-классы по новым методикам спецподготовки, оттачивали навычки и тренировались. Кроме того, на территории Тамбовской области 7 марта отряд женщин-парашютистов провел учения, продемонстрировав технику прыжков с высоты.

На место высадки их доставил военный вертолет Ми-8. В организованных учениях принимали участие женщины-военнослужащие с полным боевым снаряжением. Результаты были успешными. Ведь женщины все прекрасно подготовлены и с радостью показали все, чему научились за разный срок своей службы в армии России.