Собчак: Песков заявил о прекращении Путиным президентской гонки

Вчера, 21:29

Сегодня, 7 марта, на странице Ксении Собчак в социальной сети Twitter появился новый пост с интригующим содержанием. В статье сказано, что глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин прекращает гонку за президентское кресло и снимает свою кандидатуру на пост президента России.

К посту было прикреплено фото нынешнего президента, обработанное в фоторедакторе. Информация подтверждена пресс-секретарем Ксении Ксенией Чудиновой.

Данная новость ошарашила всех россиян. Некоторые аналитики Telegram-каналов высказали мнение о том, что страничка Ксении могла быть подвергнута хакерской атаки.

Однако, в ответ этим предположениям Чудинова заявила, что пост, «взорвавший» интернет, является не более, чем шуткой. Как заявляет пресс-секретарь Собчак, данный пост следует прочесть, посмеяться и после его закрытия забыть об этом. Возможность хакерской атаки на страничку Собчак Чудинова опровергает.

Следует отметить, что в комментариях Собчак за «шутку» осудили. Читатели предположили, что кандидатка была пьяна. Информация официального подтверждения не имеет.