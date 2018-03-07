Ксения Собчак попала в украинский «Миротворец»

Вчера, 21:06

Известная российская теледива Ксения Собчак набрала популярность в Украине. Стало известно, что кандидат на пост президента России стала персоной нон-грата в соседнем государстве. Собчак попала в базу данных сайта «Миротворец».

Ксения Собчак стала угрозой для Украины. Такой вывод следует из ее включения в список потенциально «опасных» граждан России, которым запрещен въезд в Украину.

Ситуация обострилась после выдвижения Ксении на пост кандидата на кресло Кремля. Напомним, что на данный момент украинский сайт «Миротворец» обобщил данные о деятелях культуры, музыкантах, политиках и актерах, гражданах России.

К слову, ранее запретили въезд в соседнюю страну Украину стал Юрий Стоянов.