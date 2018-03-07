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Грудинин израсходовал почти все средства из избирательного фонда

Вчера, 22:00

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин на свою предвыборную кампанию израсходовал почти все средства из избирательного фонда.

Данная информация опубликована отечественными СМИ. Официальных подтверждений нет. Всего в фонде кандидата Грудинина было 197 млн 990 тыс. руб., из них он потратил 197 млн 56 тыс. руб. В тоже время другие кандидаты потратили большую сумму, но в процентном соотношении разница между фондом и потраченной суммой меньше, чем у Грудинина. К примеру, Владимир Жириновский потратил 376 из 400 млн., Владимир Путин – 347 из 407 млн руб., Ксения Собчак – 138 из 149 млн руб., а Григорий Явлинский – 125 из 142 млн руб.


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