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Киев выбирает оружие для зачистки Донбасса

Вчера, 20:52

В Госдуме заявили, что власти Киева вынуждают жителей Донбасса жить в постоянном страхе начала войны и уже выбирают оружие для уничтожения региона.

Сергей Шаргунов, депутат Госдумы по международным делам, заявил, что вооруженные силы Украины держат жителей Донбасса в постоянном страхе, заставляя их изо дня в день бояться обрушения армады вооружения и начала войны. Им не позволяют жить спокойно, ведь обстрелы никак не прекращаются, периодически раздаются взрывы. Это создает все основания ожидать очередной развязки боевых действий в регионе. Первостатейные представители страны, а также военнослужащие высокого ранга довольно часто обещают развязать войну, нарушив при этом Минские соглашения.

Несмотря на это, власти Украины по-прежнему сотрудничают с Россией в экономических отраслях, хорошо зарабатывая в сфере совместной торговли, и даже позволяют себе возмущаться по поводу природного газа. Он отметил, что с многотысячным населением Донбасса в Киеве хотят расправиться по образцу Сербской Краины.


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