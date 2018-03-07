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Посол США в России признался в своей любви к творчеству Высоцкого

Вчера, 20:40

Отвечая на вопрос о своих предпочтениях в русской поэзии, посол США в России Джон Хантсман признался в своей давней любви к творчеству Владимира Высоцкого. Дипломат назвал стихи актера и поэта искренними и доверительным разговором.

Хантсман сообщил, что несмотря на 37 лет, прошедших со дня смерти Владимира Высоцкого, его поэтические произведения, положенные на музыку, продолжают волновать слушателя и заставляют посмотреть на себя со стороны, оценить свои дела и поступки. Высоцкий мог простыми словами вызвать в душе любые эмоции, от трагического ощущения неминуемого конца до веселого оптимизма.

Посол рассказал, что часто прослушивает песни Высоцкого. Особенно его потрясли слова в балладе «Охота на волков», где до конца раскрывается русская душа. Еще Хансману близка «Песня о друге», которая трогает сердце предельной мужской искренностью. По словам дипломата, музыка и поэзия Высоцкого всегда будут оставаться с нами. Что бы не произошло.


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