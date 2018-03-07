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Скончался инициатор расследования против Березовского Алексей Пушкаренко

Вчера, 19:43

Скончался один из инициаторов расследования «темного прошлого» политика Березовского Алексей Пушкаренко. Он при жизни возглавлял отдел контрразведки ФСБ по борьбе с экономическими преступлениями.

Первым, кто узнал о смерти своего друга, стал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он уже начал рассказывать о такой утрате и оповещать других. Обстоятельства смерти не разглашаются. При жизни Пушкаренко работал на руководящих должностях в ФСБ, был главным инициатором расследования уголовного дела относительно криминальных дел знаменитого клана олигархов-политиков, в списке которого оказался Борис Березовский.

7 марта Алексея Пушкаренко не стало. Его коллеги говорят, что он был настоящим чекистом во все времена. Этот мужчина был отличным наставником и настоящим примером для своих подчиненных и молодых специалистов, которые начинали свою трудовую нелегкую деятельность под его началом.


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