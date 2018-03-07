Жириновский философствовал о женском счастье на дебатах

Вчера, 19:39

Глава ЛДПР не смог не рассказать о своем видении мира. Владимир Жириновский на дебатах философствовал о женском счастье.

СМИ сообщают о новых мыслях кандидата на пост президента. Владимир Жириновский заявил, что готов бороться за улучшение жизни всех дам. Лидер ЛДПР неоднократно заявлял, что приложит максимум усилий к оптимизации жизни прекрасной половины.

По мнению Жириновского, счастье женщины состоит в любви и заключается в человеке, который будет рядом с ней. Мужчины должны помогать своим вторым половинкам и совершать только подвиги ради своих прелестных дам.

Ранее мы сообщали, что в социальных сетях обсуждали совет от Жириновского «Как не стать бомжом».