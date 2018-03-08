Звезда «Секса в большом городе» баллотируется на пост губернатора Нью-Йорка

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Недавно стало известно, что звезда сериала «Секс в большом городе» баллотируется на пост губернатора штата Нью-Йорк. Актриса Синтия Никсон, которая исполнила роль Миранды Хоббс в популярном сериале, собирает команду для участия в выборах.

От средств массовой информации поступила информация, что к штабу Синтии примкнут Ребекка Кац и Билл Хайерс, которые служат действующему мэру. Представительница актрисы рассказала, что Никсон действительно хочет стать мэром. Да и сама Синтия недавно подтвердила слухи, которые появились еще летом прошлого года.

Многие жители города подговаривают актрису баллотироваться в губернаторы и Никсон пообещала, что продолжит рассматривать такую возможность. Тем более, убеждения Синтии поддержат большинство избирателей.

Сама звезда нашумевшего сериала часто критикует действующего губернатора штата Эндрю Куомо и президента США Дональда Трампа.