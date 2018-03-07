VistaNews.ru


В Госдуме попросили журналисток не демонстрировать голые пупки

Сегодня, 17:37

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей посоветовала представительницам СМИ одеваться приличнее, и не демонстрировать всем свои пупки.

Тамара Плетнева, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировала возможные домогательства от депутата ЛДПР к журналистке. Женщина сообщила, что не верит в возможность подобных действий со стороны Леонида Слуцкого, и полностью на его стороне, а вот девушкам-журналисткам следует приличнее себя вести, и при посещении государственных учреждений соблюдать дресс-код, одеваясь соответствующе, а не демонстрировать всем свои пупки. А если им здесь страшно, их кто-то обижает, то вообще нечего посещать такие места.

Тамаре Плетневой неприятно, что Слуцкий оказался замешан в такой скандальной истории, ведь она знает его много лет, и характеризует как воспитанного, грамотного, интеллектуального человека, который всегда очень тепло относится к женщинам. Она утверждает, что депутат мог отпустить пару шуток, но в некие оскорбления с его стороны она никак не верит.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.