В Госдуме попросили журналисток не демонстрировать голые пупки

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Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей посоветовала представительницам СМИ одеваться приличнее, и не демонстрировать всем свои пупки.

Тамара Плетнева, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировала возможные домогательства от депутата ЛДПР к журналистке. Женщина сообщила, что не верит в возможность подобных действий со стороны Леонида Слуцкого, и полностью на его стороне, а вот девушкам-журналисткам следует приличнее себя вести, и при посещении государственных учреждений соблюдать дресс-код, одеваясь соответствующе, а не демонстрировать всем свои пупки. А если им здесь страшно, их кто-то обижает, то вообще нечего посещать такие места.

Тамаре Плетневой неприятно, что Слуцкий оказался замешан в такой скандальной истории, ведь она знает его много лет, и характеризует как воспитанного, грамотного, интеллектуального человека, который всегда очень тепло относится к женщинам. Она утверждает, что депутат мог отпустить пару шуток, но в некие оскорбления с его стороны она никак не верит.