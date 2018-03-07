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Ксения Собчак простила Алана Дзуцева и не хочет уголовного наказания для него

Сегодня, 15:38

Кандидат в президенты Ксения Собчак на своей странице в социальной сети Instagram рассказала, что не хочет уголовного наказания для Алана Дзуцева, который напал на неё на Ленинградском проспекте в Москве.

«Небольшое дополнение к теме инцидента на Ленинградском проспекте – нападении на меня бывшего стажера Мосгордумы Алана Дзуцева. Сейчас дело находится в административном производстве. Я хочу заявить, что независимо от решения по этому делу я не намерена его обжаловать и не буду требовать уголовного преследования», - рассказала Собчак на своей странице.

Она также акцентировала внимание на том, что виновником случившегося является нынешняя власть России. По её мнению, это является недопустимым в современном обществе и теперь она, как кандидат в президенты России, хочет всё исправить. Кроме того, Алану она пожелала хорошее будущее, ведь «его гражданская жизнь только начинается». «Надеюсь, что он сделает выводы и не позволит больше собой манипулировать», - дополнила Собчак. Её подписчики согласились с такой позицией кандидата в президенты, называя поступок правильным, а оскорбление женщин в современном обществе недопустимым явлением.


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