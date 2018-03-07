Путин назвал близкий себе по духу стартап

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Президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с женщинами-предпринимателями в Самаре, какой стартап ему ближе всех по духу и как он поможет современной России.

Общаясь с самарскими представительницами прекрасного пола, представляющими сферу бизнеса, Путин получил вопрос о самом близком ему по духу стартапе и его потенциальной пользе для России.

«Ближе всего для меня стартап госуправления. Он нуждается в постоянном совершенствовании. К слову, все мои стартапы были указаны в послании Федеральному собранию», - ответил российский президент на вопрос женщин-предпринимателей из Самары.