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Под Хабаровском «Аллигаторы» и «Терминаторы» провели учения

Сегодня, 15:30

В Хабаровском крае прошли уже ставшие традиционными учения экипажей боевых вертолетов Ка-52, в российской классификации обозначаемые, как «Аллигаторы». Совместно с «Терминаторами» были успешно расстреляны объекты «противника».

Кроме «Аллигаторов», в небо над Хабаровским краем поднялись и тяжелые штурмовые машины Ми-8АМТШ «Терминаторы». Экипажи вертолетов выполняли условную тактическо-боевую задачу по обнаружению и огневому подавлению объектов условного противника. В качестве целей на открытом пространстве и в тайге присутствовали танки, бронетехника и инфраструктура укреплений.

Всего состоялось 20 полетов. «Аллигаторы» и «Терминаторы» летали парами, используя всю огневую мощь авиационных пушек и неуправляемых ракет.

По словам командования Восточного военного округа, экипажи отлично справились с поставленными задачами. Все цели были обнаружены и уничтожены. Слаженность экипажей была на высоком уровне.


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