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Появилось видео встречи Путина с медведем

Сегодня, 14:42

В Сети опубликовали кадры видео съемки, на которой Владимир Путин встречает медведя. Кадры взяты из фильма Владимира Соловьева «Миропорядок 2018».

На видео-отрывке Путин стоит на мосту с удочкой в руках. Видимо, президент собирался рассказать о своем самом крупном улове для фильма Соловьева, однако неожиданно появился бурый медведь. Камеру перевели в сторону и показали зрителям, как по реке, совсем рядом с президентом России и съемочной группой прогуливается медведь.

Отметим, что самой крупной рыбой, которую Владимир Путин ловил, была щука весом более двадцати килограмм, пойманная пять лет назад.


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