Путин рассказал Меланье Трамп о российской демографии и рыбалке

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Глава РФ Владимир Путин на встрече с американским президентом Дональдом Трампом рассказал его супруге Меланье о демографии и рыбалке в российском государстве.

Владимир Путин в одном из своих интервью поделился впечатлениями от первой встречи с американским главой Дональдом Трмпаом и его супругой Меланьей Трамп, которая состоялась летом 2017 года.

По словам российского президента, с Меланьей они пообщались на тему демографической программы в России. В частности, Путин поведал о введениях поддержки матерей и детей, материнского капитала и принципа работы в этой сфере.

Не остались нетронутыми темы о природе Сибири, Камчатки, а также о рыбалке и животных, которые обитают в тех местах.