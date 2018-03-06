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Ожесточенные бои сирийцев показали на видео

Вчера, 22:35

В сеть выложили видео, снятое в городе Хараст под Дамаском. На нем показано наступление сирийских войск на боевиков. На кадрах видно вооруженных сирийских военных с танками, а также снят обстрел районов, где, предполагаемо, прячутся джихадисты.

Даже несмотря на потери среди сирийской армии в прошлом году, военные продолжают наступление. Не взирая на сопротивление противников, сирийская армия продвигается успешно.

Напомним, что за последнюю неделю о боях в городе Хараста очень много говорят. Они носят ожесточенный характер, террористам даже удалось отрезать военных от боеприпасов.

Основным пунктом САА является база бронетехники. Боевики много раз пытались выбить оттуда САА, но успехом ни одна попытка не увенчалась и террористы были вынуждены прекратить.

Сообщается, что сирийская армия несет большие потери. Данные гласят, что погибших насчитывается около 100 человек, в то время как боевики заявляют о 400 погибших.


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