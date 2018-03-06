В США выдвинули условия предоставления убежища Насте Рыбке

Вчера, 21:46

Представители службы гражданства и иммиграции США выдвинули условия предоставления Насте Рыбке убежища в своей стране.

Сегодня сотрудники гражданства и иммиграции США сообщили об условиях предоставления убежища в их стране Насте Рыбке (Анастасии Вашукевич), которая ранее обратилась к ним с подобным заявлением. При помощи своего адвоката задержанные в Таиланде за нелегальный секс-тренинг туристы, в числе которых оказалась Настя Рыбка, адресовали в посольство США в Бангкоке письмо, в котором просили предоставить им политическое убежище.

Вашукевич заявила, что в обмен на вызволение из тюрьмы Тайланда готова предоставить американским СМИ сведения о неких связях властей России с Дональдом Трампом и Полом Манафортом.

Джоанн Тэлбот, сотрудник Службы гражданства и иммиграции США, заявила, что все ходатайства о предоставлении убежища являются конфиденциальными и не могут разглашаться. Запрещено также обсуждать сведения, содержащиеся в ходатайствах или имеющие к ним отношение.

Она добавила, что важным фактором при подаче заявления является предоставление доказательств о преследовании или наличии обоснованных фактов о возможном преследовании в будущем по расовым, религиозным, национальным, политическим убеждениям. После этого каждое заявление будет рассмотрено в индивидуальном порядке с учетом всех обстоятельств.