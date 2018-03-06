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Жириновский назвал Собчак "говном"

Вчера, 20:45

Кандидаты на пост президента Российской Федерации журналистка Ксения Собчак и лидер ЛДПР Владимир Жириновский вновь устроили перепалку во время проведения предвыборных дебатов на телевизионном канале «Россия-1». В прямом эфире лидер ЛДПР назвал Собчак «говном».

28 февраля Ксения Собчак и лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе проведения дебатов, которые транслировались на телевизионном канале «Россия-1», начали выяснять отношения. Жириновский перебил кандидата в президенты РФ Сергея Бабунина во время его выступления. Ксения Собчак призвала его к спокойному проведению дебатов и начала перебивать Владимира Вольфовича, однако лидер ЛДПР в нелестной форме предложил своей оппонентке замолчать. Агрессивно настроенная Собчак выплеснула на кандидата стакан воды.

Сегодня в прямом эфире Владимир Вольфович объяснил, что переговоры и дебаты должны проходить на достойном для кандидатов в президенты РФ уровне. Вследствии Собчак начала упрекать Жириновского в том, что он перед ней не извинился. Лидер ЛДПР отметил, что на дебатах будет говорить исключительно по теме и дебаты не место, где нужно выяснять личные отношения.

Следует напомнить о том, что ранее неизвестные хакеры подвергли взлому сайт Ксении Собчак, на котором была расположена предвыборная компания Ксении. Продолжительный промежуток времени доступ к интернет ресурсу был заблокирован, в тоже время на его основной странице периодически появлялось изображение лидера ЛДПР Владимира Жириновского с бутылкой воды.


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