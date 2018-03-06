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Жириновский предсказал будущее российской политической системы

Вчера, 19:53

Создатель и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал будущее политической системы в России. Политик уверен, что роль президента после следующих выборов станет сугубо представительской.

Несмотря на весь свой эпатаж, Жириновский известен как политик, чьи прогнозы, даже облеченные в самую радикальную форму, имеют свойство сбываться до последней запятой. Политик считает, что через шесть лет после неминуемой смены высшей власти в России, страной будет править коллегиальный орган, наподобие Государственного совета, в который войдут политические «тяжеловесы».

Также Жириновский предсказал ребрендинг партии «Единая Россия», которая будет дрейфовать вправо и превратится в Консервативную партию России. По центру и левее появится монолитная масса с социал-демократической программой. Лидер ЛДПР считает, что будущая Государственная дума будет подклеена поровну.


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