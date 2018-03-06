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В Ленобласти избили представителей штаба Собчак

Вчера, 19:47

В Ленобласти неизвестные жестоко избили агитаторов кандидата на пост президента России Ксении Собчак. Происшествие случилось в Токсове и об этом стало известно в штабе политика.

Представители штаба Ксении Собчак в Ленобласти сообщили, что на агитаторов, которые проводили свою непосредственную работу в Токсове напали и избили. В результате неправомерных действий неизвестных агрессоров пострадали двое человек. По словам самих потерпевших, инициатором нападения стал гражданин с внешностью чеченца, который выслушав критику нынешнего главы России, не смог себя контролировать и накинулся с кулаками на агитаторов Ксении Собчак.

В настоящее время волонтеры заняты снятием побоев, оперативники приняли официальное заявления от пострадавших и ведут дальнейшую специальную разработку относительно подозреваемых. В штабе Собчак, который действует в Ленобласти, активно обсуждают произошедшее ЧП.


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