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Путин сравнил доверие к девушкам и странам

Вчера, 19:32

Владимир Путин сообщил, что готов порассуждать на тему доверия к девушкам, однако тема доверия к иным странам - это дело совершенно другого порядка.

Владимир Путин дал интервью телеведущему Владимиру Соловьеву в рамках создания кинокартины «Новый миропорядок». Президент Российской Федерации заявил, что если бы он услышал вопрос, можно ли доверять представительницам слабого пола, то он бы порассуждал на данную тему. Однако когда лидер слышит вопрос о возможности доверять каким-либо государствам - дело приобретает совершенно другой оборот.


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