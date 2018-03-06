Ксения Собчак выразила соболезнования в связи с крушением Ан-26

Вчера, 19:18

Ксения Собчак во время политических дебатов высказала соболезнования в связи с крушением Ан-26 на базе Хмеймим в Сирии. В связи с трагедией телеведущая предложила прекратить политические разногласия.

Во время политических дебатов Ксения Собчак высказалась по поводу трагедии в Сирии, в результате которой погибли 32 человека. В связи с этим Собчак попросила прекратить политические разногласия.

Во время дебатов после речи Собчак Жириновский снова начал оскорблять Ксению, называя ее провокатором. С трудом ведущему удалось успокоить кандидатов и передать слово другому участнику дебатов.