Госдеп обещает оказывать на КНДР максимальное давление

Сегодня, 17:07

В Государственном департаменте США выступили с очередным заявлением по северокорейскому вопросу. На фоне намечающегося диалога между двумя Кореями, Госдеп продолжит оказывать на Пхеньян максимальное давление, вплоть до полного ядерного разоружения КНДР.

После инициативы северокорейского лидера Ким Чен Ына о налаживании связей с Сеулом и проведения общекорейского саммита, Вашингтон поставлен в положение третьей стороны. Конечно же, это полностью противоречит политике США в отношении Северной Кореи, ее лидера и существующего строя. Поэтому в качестве главного аргумента Госдеп муссирует тему полной денуклеаризации на Корейском полуострове. Особенно неприятным обстоятельством для Вашингтона стал допуск северокорейских спортсменов на Олимпиаду в Пхеньчхане. Тем более, что это случилось спустя два месяца после успешного испытания Пхеньяном баллистической ракеты «Хвасон-15», способной нести ядерный заряд. По мнению экспертов, Госдеп будет оказывать давление не только на КНДР, но и на своего верного союзника Южную Корею.