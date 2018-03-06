Собчак "наехала" на ведущего "Первого канала"

Сегодня, 17:00

Ксения Собчак в очередной раз «отличилась» в ходе дебатов. На этот раз кандидат от партии «Гражданская инициатива» «наехала» на ведущего "Первого канала" Анатолия Кузичева.

Собчак в ходе своего выступления на президентских дебатах пыталась обратить внимание избирателей на то, что военная промышленность не несет России совершенно никакой прибыли, нанося лишь убытки государственному бюджету. По окончании ее двухминутного выступления, ведущий «Первого канала» отметил, что контракты «Рособоронсервиса» за последний год показали уверенный рост.

Ксения Собчак не смогла удержаться за своей трибуной и подошла к стойке ведущего со своими бумагами. В довольно агрессивном тоне кандидат в президенты принялась спрашивать у Кузичева, сделала ли ему замечание ЦИК. Ведущий ответил, что Ксения – это не ЦИК. А замечания ему может делать только начальство и мама.

Стоит отметить, что это не первое «некорректное» поведение Анатолия Кузичева на президентских дебатах. Ранее представители ЦИК уже делали ему замечание за некорректное высказывание в адрес всё той же Ксении Собчак.