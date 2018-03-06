65 офицеров ВМС Турции приговорили к пожизненному заключению

Сегодня, 14:30

Суд Турции во время судебного процесса принял решение приговорить 65 офицеров военно-морских сил Турции к пожизненному тюремному заключению. Их признали виновными в попытке свергнуть режим Эрдогана в 2016 году. По информации местных СМИ, все заключённые отправятся в тюрьмы, в которых очень строгие и жёсткие условия содержания людей.

Недавно пожизненные сроки получили 64 также некоторые курсанты и преподаватели одного из военных училищ сухопутных войск страны. Их также признали виновными в попытке государственного переворота.

Стоит напомнить, что 15 июля 2016 года недовольные граждане постарались свергнуть режим турецкого президента Эрдогана. В Анкаре и Стамбуле военные в итоге расстреляли 250 человек только по официальным данным, более двух тысяч человек также получили ранения. Войска подавили попытку свержения Эрдогана.

В итоге глава Турции решил арестовать больше 50 тысяч человек, которые составляют опасность для его политики, а 140 тысяч граждан отстранили от их государственных и военных должностей.