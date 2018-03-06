Жириновский прокомментировал отравление Скрипаля

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Жириновский заявил, что настигнувшая Сергея Скрипаля участь – это судьба всех предателей. Напомним, бывшего разведчика РФ, осужденного за измену родине, отравили в Великобритании.

Кандидат в президенты России Владимир Жириновский высказался по поводу данного происшествия. Он заявил, что существует несколько вариантов, которые стоит рассматривать.

Во-первых, Жириновский отметил, что сомневается в участии русской разведывательной службы в проведении подобной операции. По мнению главы ЛДПР, предатель нанес уже максимальный ущерб родному государству и теперь не представляет совершенно никакой угрозы.

Также Жириновский отметил, что Скрипаль больше не нужен британской разведке. Теперь он бесполезен для них. Мало того, Владимир Жириновский отметил, что Скрипаль показал «насколько быстро может переметнуться». По этой версии его могли "убрать" британские спецслужбы.