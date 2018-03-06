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Директор LifeNews заплатил 1 млн рублей за интимный компромат на Грудинина

Сегодня, 14:07

Пресса продолжает вскрывать сенсационные подробности личной жизни кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, ранее публично обвиненного в двоеженстве. Как оказалось, медиаменеджеру Ашоту Габрелянову пришлось заплатить кругленькую сумму за скандальный компромат.

6 марта интернет-СМИ LifeNews опубликовало в сети интимный компромат на Павла Грудинина, обвинив кандидата в президенты России в двоеженстве и наплевательском отношении к родственникам 32-летней гражданской супруги. По словам Ашота, Габрелянову, руководящего телеканалом LifeNews, пришлось заплатить 1 миллион рублей за получение неопровержимых доказательств существования сенсационного любовного треугольника и секретных счетов Грудинина в Швейцарии на 1 миллиард долларов. Вся скандальная информация подлинная, а господин Грудинин лжив насквозь, заявил авторитетный медиаменеджер.

К ранее предоставленным фактам об интимной жизни кандидата на пост лидера россиян от КПРФ добавились сведения о реакции семьи Ксении Кутюхиной (гражданская жена) и Ирины Грудининой (жена по документам) на возникновение любовного треугольника. Родственники 32-летней любовницы политика потребовали прекратить общение с женатым человеком, аналогичного мнения придерживалась и законная супруга. В противном случае, Грудинин рисковал потерять совместный с Ириной бизнес.


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