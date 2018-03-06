Пятерых сторонников ИГИЛ* задержали в Махачкале

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Пятерых сторонников запрещённой на территории РФ группировки ИГИЛ* задержали в Махачкале сотрудники ФСБ. Об этом сообщает сама пресс-служба ведомства. По информации спецслужб, обвиняемые занимались вербовкой жителей Дагестана и уговаривали их принять участие в военном конфликте в Сирии под флагом ИГИЛ* (запрещена в РФ).

В ФСБ добавляют, что задержанные террористы уже успели даже сделать бомбы и подготовить оружие. Это всё было нужно для диверсии на Северном Кавказе. Кроме этого, они уже уговорили четырёх граждан РФ поехать в Сирию и присоединится к местному ополчению.