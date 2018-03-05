СБУ выдает беглого педофила-сумасшедшего за «пленного российского ополченца»

Вчера, 23:25

На днях в украинских СМИ появилась информация о взятии в плен российского ополченца, который воевал на стороне ЛДНР. В сообщении говорилось, что гражданин России был схвачен в ходе боя под Павлополем. Имя захваченного Николай Покусаев.

Представители ДНР уже ответили на заявление украинских СМИ.

Как оказалось, мужчина хотел устроиться в ряды ВС ДНР, но не прошел испытательный срок. Во время прохождения так называемой стажировки, Покусаев вел себя неадекватно. Проверка социальных сетей и вовсе показала, что у мужчины склонности к педофилии.

После этого стало понятно, что на Донбасс он приехал в связи с криминальным прошлым в России. По окончанию проверки Покусаев был выгнан из службы и выставлен за ворота КПП. Предполагалось, что он исчез.

Однако, вскоре всплыл факт его задержания ВСУ на границе с ДНР.

В России предполагают, что Покусаев заранее договорился с украинской СБ или просто захотел скрыться на территории соседнего государства.