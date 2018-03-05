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Украинский музыкант поделился впечатлениями от визита в зону АТО

Вчера, 22:58

Лидер группы «Другая река» Валерий Харчишин недавно выступил с концертом на Донбассе и рассказал о своих впечатлениях. Как оказалось, все слушатели были либо пьяны, либо спали. Этот факт очень шокировал музыканта.  

 

Лидер украинской рок-группы был сильно разочарован визитом. Певец говорит, что никакой романтики они не увидели. Он описывает лишь негативные эмоции от происходящего в зоне АТО. «Это ужасно» - комментирует Харчишин.

Напомним, что информация о пьянстве среди солдат ВСУ всплывает не первый раз. Оказывается, оно довольно распространено в зоне боевых действий.

Сами солдаты начали халатно относиться к своим обязанностям, а некоторые просто убегают.

В начале года украинские журналисты заявляли, что после каждой демобилизации в психиатрические клиники попадает множество солдат ВСУ. 


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