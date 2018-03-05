Лавров заявляет, что не все страны Запада ведут себя честно по Сирии

Вчера, 22:29

МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Запад продолжает вести себя нечестно по Сирии. Они игнорируют положения резолюции СБ ООН.

Лавров высказал мнение, что Россия всегда выполняет обещанное и полностью привержена резолюции. Главным пунктом резолюции есть то, что все стороны в Сирии обязаны прекратить огонь для доставки гуманитарной помощи.

Ранее США призвала Россию и Сирию придерживаться резолюции и прекратить обстрел на 30 дней, чтобы помочь 400 тысячам невинных людей.

Сам Лавров придерживается мнения, что США хотят развалить Сирию.