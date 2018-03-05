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Путин: Коммерческая выгода никогда не станет выше нацбезопасности в РФ

Вчера, 21:41

Президент Владимир Путин официально заявил на всю страну, что никогда Россия не ставила впереди себя коммерческую выгоду и при этом пренебрегала состоянием национальной безопасности. 5 марта состоялось заседание правительства РФ.

В рамках регулярного заседания правительства РФ, которое состоялось 5 марта, были вынесены на повестку дня некоторые военно-технические вопросы. Владимир Путин, как главный военачальник государства, заявил официально на всю страну о том, что Россия никогда не игнорировала вопросы относительно национальной безопасности, ставя вперед коммерческие цели или выгоды. Это недопустимо во все времена.

Ведь многие российские партнеры, которые уже много лет сохраняют экономические отношения с РФ могут подтвердить, что эта страна в первую очередь заботится о безопасности. При этом, при решении вопросов о получении коммерческой выгоды, наперед просчитываются нюансы, которые могут возникнуть на фронте военной безопасности. Только потом власти принимают определенное решение. Россию знают, как порядочного партнера в экономических сделках.


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