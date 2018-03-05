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Грудинин проигнорировал церемонию, посвященную памяти Сталина

Вчера, 21:08

Выдвиженец от КПРФ, как кандидат на пост президента России, миллиардер Павел Грудинин не оправдал доверия товарищей. Политик проигнорировал церемонию возложения цветов к могиле Иосифа Сталина, которая прошла у Кремлевской стены в 65-ю годовщину смерти «отца народов».

Глава КПРФ Геннадий Зюганов из-за такого конфуза, что называется, «имел бледный вид» и был вынужден оправдываться, как перед соратниками, так и представителями средств массовой информации. По словам Геннадия Андреевича, товарищ Грудинин вынужден работать, но он обязательно вернется.

Выдвижение старейшей российской партией, которой является КПРФ, кандидата на пост президента не из своих рядов, явилось главным сюрпризом избирательной кампании. 


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