РФ призвала страны, влияющие на сирийскую оппозицию, обеспечить перемирие

Вчера, 20:42

РФ призвала страны, способные к влиянию на сирийскую оппозицию, обеспечить реальное осуществление перемирия. С таким обращением выступил российский МИД.

Ведомство огласило свой призыв ко всем государствам, имеющим влияние на антиправительственные вооружённые соединения, действующие в Сирии, направить усилия на прекращение огня.

Помимо того, в заявлении МИД РФ прозвучал призыв об организации беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в Восточную Гуту и свободного выхода оттуда мирного населения.

МИД отметил в своём заявлении и очередные «двойные стандарты», которые озвучил ряд стран, входящих в ООН.

Они отказались осудить терроризм, ныне происходящий в Сирии. Видимо, это происходит в угоду отдельным государствам или из конъюнктурных соображений, полагают в МИД РФ.

Особо возмутительным российские политики называют факт того, что боевики занялись торговлей условий, при которых готовы выпустить из Восточной Гуты людей, фактически, являющихся их заложниками. Их требования поступили именно в тот день, когда в ООН рассматривался этот вопрос.

В то же время террористы не намерены соблюдать анонсированное перемирие и продолжают применять оружие. В том числе, против мирных граждан. МИД РФ очень обеспокоен данным фактом.