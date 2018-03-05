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СМИ: Общественному вещанию в Украине грозит закрытие из-за нехватки денег

Вчера, 20:01

В СМИ появилась информация о том, что «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (НОТУ) может закрыться уже летом текущего года. Случится это из-за финансовой недостачи, ведь правительство не внесло в бюджет достаточно средств для функционирования компании.

Правительством было заложено в бюджет на работу НОТУ только 50% от необходимой и предусмотренной законом суммы. По закону, компания должна была получить сумму на 0,2% больше той, которая была выделена в предыдущем году. Получается, что в 2018 году НОТУ должна была получить 1,5 миллиарда гривен, или 53 миллиона долларов. Однако по факту она получит лишь 776 миллионов гривен, или 27 миллионов долларов.

Председатель правления НОТУ Зураб Аласания сказал, что если денег компания не получит, то уже в апреле прекратится трансляция всех аналоговых передатчиков и большого количества цифровых спутников. Татьяна Лебедева, председатель Наблюдательного совета НОТУ уточнила, что сделано было много работы, однако достижения будут не важны, если работа НОТУ прекратится. Получается, если не поступят деньги, реформа не получилась. Если общественного ТВ в Украине не будет, то страна присоединится к станам, где телевидение контролируют политики.

Однако премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что финансирование НОТУ будет выполнено в общем объёме. Об этом он говорил ещё во время отчёта перед СМИ за проделанную правительством работу в 2017 году.


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