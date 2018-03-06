Боевые характеристики «самолета будущего» Су-57 продемонстрировали на видео

Сегодня, 03:30

В Министерстве обороны Российской Федерации опубликовали видеоролик, на котором демонстрируются боевые характеристики Су-57. Истребитель пятого поколение называют «самолетом будущего». Изделие КБ Сухого прошло на «отлично» испытания в Сирии.

Короткий, но информативный видеоролик наглядно показывает все возможности Су-57, которые расширены до высших пределов. Истребитель может лететь на крейсерской скорости, достигающей 2600 километров в час, при этом быть невидимым для радаром противника, благодаря модернизированной стелс-технологии, разработанной с учетом данного самолета.

Ракеты истребителя предназначены для высокоточного поражения, как воздушных, так и наземных целей. Начиная с текущего года «самолет будущего» будет поставлен на вооружение. Истребителем Су-57 заинтересовались в ряде стран. Российский самолет на рынке вооружений составит жесткую конкуренцию американским истребителям F-35, которые по мнению экспертов, почти по половине параметров уступают Су-57.