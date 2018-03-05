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Напавшего на Собчак мужчину лишили стажировки в Мосгордуме

Вчера, 19:46

Молодой человек, который в минувшее воскресенье совершил налет на кандидата в президенты РФ Ксению Собчак, был лишен практики в Мосгордуме. Об том рассказала Полина Орехова, председатель городской думы. Сейчас мужчина общается с правоохранительными органами.

Известно, что недавно на Ксению Собчак совершил нападение неизвестный мужчина, который плеснул ей в лицо воду. Как оказалось, нападавшим был стажер городского парламента. Ксения тут же потребовала уволить мужчину.

Телеведущая в своем аккаунте Instagram опубликовала сообщение, что мэр Москвы лично попросил прощение за происшествие со стажером Московской городской думы. Претендент на пост президента отмечает, что поступок Сергея Собянина вызывает у нее большое почтение.

Ксения с удовольствием приняла извинения мэра города.

Депутат Алексей Шапошников в свою очередь также извинился перед кандидатом. Он опроверг информацию, что стажер Мосгордумы значится его помощником, как предполагалось ранее.


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